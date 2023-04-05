Чернов: «Спартаку» нужно возвращать свои позиции, хочется догнать «Зенит»

Защитникоценил перспективы команды в борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Эту неделю работали на максимуме. Провели хороший матч с "Ахматом", правда не забили, но очень надежно сыграли в обороне. Абаскаль нас похвалил за ту игру.

Результат, может, не такой, какого хотелось бы, но это определенный шажок вперед. Приберегли свои мячи на следующие игры. Впереди "Динамо" в чемпионате.

Нужно возвращать свои позиции. Мы ориентируемся на лидеров. Конечно, с "Ростовом" будет борьба. Но и "Зенит" хочется догнать!» — сказал Чернов СЭ.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 51-м баллом в активе. Следом располагается «Ростов» (44), а на третьем месте «Спартак» (41).