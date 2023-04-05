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    Чернов: «Спартаку» нужно возвращать свои позиции, хочется догнать «Зенит»

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов оценил перспективы команды в борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «Эту неделю работали на максимуме. Провели хороший матч с "Ахматом", правда не забили, но очень надежно сыграли в обороне. Абаскаль нас похвалил за ту игру.

    Результат, может, не такой, какого хотелось бы, но это определенный шажок вперед. Приберегли свои мячи на следующие игры. Впереди "Динамо" в чемпионате.

    Нужно возвращать свои позиции. Мы ориентируемся на лидеров. Конечно, с "Ростовом" будет борьба. Но и "Зенит" хочется догнать!» — сказал Чернов СЭ.

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    • «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 51-м баллом в активе. Следом располагается «Ростов» (44), а на третьем месте «Спартак» (41).

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