Агент Барбоза: Сейчас Малком стоит 30 миллионов евро

Португальский футбольный агентпрокомментировал желание полузащитникаперейти в европейский клуб будущим летом.

«Спрос на Малкома есть всегда. Думаю, что большие европейские клубы захотят его подписать. Раз он это желает и есть клуб, который заинтересован в нем, то все может получиться.

Посмотрим, как он будет играть дальше. До мая важно сохранить эту форму. Сейчас заслужил, да. Но футбол — это всегда момент. Вывод мы сможем сделать только в конце сезона.

Если будет интересное предложение, то "Зенит" может согласиться на трансфер. Когда игрок заявляет, что он может покинуть клуб, то, значит, у него есть такое желание. Клуб должен это иметь в виду.

За 40 миллионов евро точно сложно продать. Рынок сейчас не тот, который был тогда. Положение во всем мировом футболе поменялось. Думаю, что сейчас Малком стоит меньше. 30 миллионов — это потолок», — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

В нынешнем сезоне 26-летний Малком провел за «Зенит» 27 матчей, забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.