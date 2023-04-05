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    Агент Барбоза: Сейчас Малком стоит 30 миллионов евро

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    Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал желание полузащитника «Зенита» Малкома перейти в европейский клуб будущим летом.

    Малком
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    Малком

    «Спрос на Малкома есть всегда. Думаю, что большие европейские клубы захотят его подписать. Раз он это желает и есть клуб, который заинтересован в нем, то все может получиться.

    Посмотрим, как он будет играть дальше. До мая важно сохранить эту форму. Сейчас заслужил, да. Но футбол — это всегда момент. Вывод мы сможем сделать только в конце сезона.

    Если будет интересное предложение, то "Зенит" может согласиться на трансфер. Когда игрок заявляет, что он может покинуть клуб, то, значит, у него есть такое желание. Клуб должен это иметь в виду.

    За 40 миллионов евро точно сложно продать. Рынок сейчас не тот, который был тогда. Положение во всем мировом футболе поменялось. Думаю, что сейчас Малком стоит меньше. 30 миллионов — это потолок», — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

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    • В нынешнем сезоне 26-летний Малком провел за «Зенит» 27 матчей, забил 19 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

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