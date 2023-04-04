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    Уткин: Пение на трибунах — теперь это у «Зенита» платная услуга

    Футбол Зенит
    Известный блогер Василий Уткин высказался о бесплатной раздаче билетов на домашние матчи «Зенита».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «Пение на трибунах — теперь это у "Зенита" платная услуга. Появилось видео спевок новых болельщиков вместо фанатского "Виража" на трибунах перед игрой. Трогательно получилось. Мне кажется, можно даже проводить спевку по дороге к стадиону — там очень долгий проход, променад — и даже сделать смотр строя и зенитовской песни.

    То, что билеты бесплатно раздают, это факт. Между прочим, по закону о потребительстве, короче, я не помню, как этот закон называется, но вообще-то нельзя за одну и ту же услугу с одних брать деньги, а другим предоставлять ее бесплатно. Ну это ладно, в конце концов, законы — это такая формальность, мелочь. Может, формально за эти билеты кто-то и платит.

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    • Даже некие скрины выкладываются в Сеть, что можно получить до 900 рублей за согласие пойти на "Зенит". При этом прийти на репетицию и попеть. Ну, интересно.

    Футболисты получают деньги за то, что они играют, пусть и болельщики получают за то, что болеют. Если это люди, которые раньше не ходили на футбол, то поход на футбол для них, тем более в выходной день, — нечто вроде того, что в советское время называли "чёрной субботой", когда суббота оставалась рабочим днем», — сказал Уткина в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
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