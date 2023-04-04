Тухель хочет, чтобы Канселу остался в «Баварии»

Жоау Канселу Фото: globallookpress.com
Канселу перешел в «Баварию» в январе из «Манчестер Сити» на правах аренды.
«Мне нравится Канселу. Он обладает мастерством высочайшего уровня, обе ноги — рабочие, умеет играть в пас.
Я более чем доволен, что он здесь. Он нам будет нужен.
Я убежден, что он способен играть за нас на высоком уровне», — приводит слова Тухеля известный журналист Фабрицио Романо.
Канселу провел в текущем чемпионате Германии семь матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Бавария» сможет выкупить Канселу за 70 миллионов евро.