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    Тухель хочет, чтобы Канселу остался в «Баварии»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что он доволен игрой португальского защитника Жоау Канселу.

    Жоау Канселу
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    Жоау Канселу

    Канселу перешел в «Баварию» в январе из «Манчестер Сити» на правах аренды.

    «Мне нравится Канселу. Он обладает мастерством высочайшего уровня, обе ноги — рабочие, умеет играть в пас.

    Я более чем доволен, что он здесь. Он нам будет нужен.

    Я убежден, что он способен играть за нас на высоком уровне», — приводит слова Тухеля известный журналист Фабрицио Романо.

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    • Канселу провел в текущем чемпионате Германии семь матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» сможет выкупить Канселу за 70 миллионов евро.

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