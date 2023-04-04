Тихонов объяснил неудачи «Спартака» после зимнего перерыва

Бывший капитан «Спартака»поделился мнением о проблемах красно-белых во второй половине сезона.

«Дело в том, что они очень хорошо выглядели на предсезонном кубке, в начале чемпионата, с "Локо" на кубке здорово сыграли. Наверно, слишком много ожиданий, ажиотаж вокруг "Спартака", чемпионская гонка с "Зенитом", может, где‑то судейские ошибки, когда теряли очки, а они были.

Совокупно все свалилось на неудачи, плюс потеря футболистов в разные моменты. И, конечно, когда у тебя есть 3–4 голевых момента, а ты не забиваешь — ты не выигрываешь.

Будем ждать, они стараются, тренер — молодец, привил ребятам идею. Да, где‑то не везет и не хватает мастерства. Одно на другое накладывается, кто‑то ищет отмазки, а кто‑то, наоборот, ругается. Любая мелочь играет, особенно, когда есть проблемы с судейскими ошибками. Потому что они влияют, когда забиваешь, а гол не засчитывают. Когда есть моменты, которые лишают тебя очков, а ты борешься за высокие места, конечно, это накладывается психологически и у всех появляется нервозность.

ЦСКА набрал ход, до "Спартака" у них три очка и до "Ростова" шесть. Посмотрим, что будет в концовке. Поля становятся лучше, исполнительское мастерство команд на высоте. Самое главное, чтобы не мешали судейские моменты. Есть ошибки и проблемы, которые не приводят ни к чему хорошему. Не будем сваливать все на судей, конечно. Если ты не реализуешь свои моменты, это не говорит о том, что судья плохой. Пускай команды сами на себя рассчитывают. Если ты стремишься занимать высокие места, то не доложен ошибаться», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

Во вторник, 4 апреля, «Спартак» встретится на выезде с «Уралом» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка России. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.