ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ансу ФатиЛучше бы молчал. Фати, возможно, придется уйти из «Барсы» после громких заявлений отца
  • 16:11
    • Стали известны составы на полуфинальный матч Кубка России «Урал» — «Спартак»
    Все новости спорта

    Сычев: Должность главного тренера «Спартака» — всегда расстрельная

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев высказался о приглашения на пост главного тренера московской команды иностранных специалистов.

    Дмитрий Сычев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Сычев

    «Нужно спрашивать у руководства, из чего они исходят, приглашая иностранных специалистов. Но человек дает результат. Сначала один скепсис был по поводу Абаскаля. Только ленивый его не называл временщиком, говорили: "Кого вы взяли, сколько ему лет". А человек поработал, все доказал. Посмотрим, что дальше будет, потому что в любом случае амбиции "Спартака" — это первое место, и никто не будет доволен вторым-третьим-четвертым. Так исторически сложилось.

    Поэтому должность главного тренера "Спартака" — всегда расстрельная. Все действия рассматриваются под лупой. И когда команда играет в симпатичный футбол с мелким пасом, с акцентом на атаку, на это приятно смотреть. И это повышает уровень чемпионата. Чем больше у нас будет таких игр на максимуме, тем выше будет уровень в РПЛ», — приводит слова Сычева «Газета.Ru».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Челси» с надеждами «Ливерпуля» на ЛЧ?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • СКА перезагрузит серию в Питере
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ювентус» и «Интер» сыграют вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры