Сычев: Должность главного тренера «Спартака» — всегда расстрельная

Бывший нападающийи сборной Россиивысказался о приглашения на пост главного тренера московской команды иностранных специалистов.

«Нужно спрашивать у руководства, из чего они исходят, приглашая иностранных специалистов. Но человек дает результат. Сначала один скепсис был по поводу Абаскаля. Только ленивый его не называл временщиком, говорили: "Кого вы взяли, сколько ему лет". А человек поработал, все доказал. Посмотрим, что дальше будет, потому что в любом случае амбиции "Спартака" — это первое место, и никто не будет доволен вторым-третьим-четвертым. Так исторически сложилось.

Поэтому должность главного тренера "Спартака" — всегда расстрельная. Все действия рассматриваются под лупой. И когда команда играет в симпатичный футбол с мелким пасом, с акцентом на атаку, на это приятно смотреть. И это повышает уровень чемпионата. Чем больше у нас будет таких игр на максимуме, тем выше будет уровень в РПЛ», — приводит слова Сычева «Газета.Ru».