Семин: В следующем сезоне Захарян снова заиграет

Известный тренер Юрий Семин высказался о спаде в игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

В августе прошлого года Захарян был близок к переходу в «Челси». Клубы не смогли оформить сделку из-за технических проблем.

«Потому что никогда не надо поднимать шум до того, как что-то произошло. Понятно, прессе нужны темы, интересные людям.

Но опыт показывает: когда человек уходит, это происходит тихо — взял вещи и уехал. А потом уже все об этом узнали.

Захарян в этом сезоне играет не так, как в прошлом. Думаю, что это закономерно. Вспоминаю себя — вышел в 17 лет играть за "Спартак" и в первый год пошло хорошо. Во втором сезоне в 80 процентах случаев у молодых ребят идет спад, а через год, думаю, Арсен снова заиграет. Мне он нравится», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».