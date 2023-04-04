ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатТрансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля
  • 09:40
    • Юран — новый главный тренер «Пари НН»
  • 09:29
    • Горлов покинул пост главного тренера «Пари НН»
    Все новости спорта

    Семин: В следующем сезоне Захарян снова заиграет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо РПЛ Футбол России
    Известный тренер Юрий Семин высказался о спаде в игре полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    В августе прошлого года Захарян был близок к переходу в «Челси». Клубы не смогли оформить сделку из-за технических проблем.

    «Потому что никогда не надо поднимать шум до того, как что-то произошло. Понятно, прессе нужны темы, интересные людям.

    Но опыт показывает: когда человек уходит, это происходит тихо — взял вещи и уехал. А потом уже все об этом узнали.

    Захарян в этом сезоне играет не так, как в прошлом. Думаю, что это закономерно. Вспоминаю себя — вышел в 17 лет играть за "Спартак" и в первый год пошло хорошо. Во втором сезоне в 80 процентах случаев у молодых ребят идет спад, а через год, думаю, Арсен снова заиграет. Мне он нравится», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Челси» с надеждами «Ливерпуля» на ЛЧ?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • СКА перезагрузит серию в Питере
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ювентус» и «Интер» сыграют вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры