Спортивный директор «МЮ» назвал причины продления контракт с Шоу

Спортивный директорпрокомментировал продление контракта с защитником команды

«Люк очень важный игрок для команды и вырос в одного из лучших защитников в мире. Он проработал в клубе почти десять лет и прекрасно осознает наши стремления к успеху, а также тяжелую работу, самоотдачу и высокие стандарты, необходимые для достижения.

Он добавил лидерские качества к своим другим выдающимся способностям, и мы все с нетерпением ждем возможности увидеть его в футболке "Манчестер Юнайтед" в ближайшие годы», — приводит слова Мерто пресс-служба клуба.

Шоу пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. За все время игрок провел 249 матчей в футболке «красных дьяволов», забил 4 гола и сделал 28 голевых передач.