ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софьян АмрабатТрансферный дайджест. 28 марта — 3 апреля
    Все новости спорта

    Спортивный директор «МЮ» назвал причины продления контракт с Шоу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал продление контракта с защитником команды Люком Шоу.

    Люк Шоу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Люк Шоу

    «Люк очень важный игрок для команды и вырос в одного из лучших защитников в мире. Он проработал в клубе почти десять лет и прекрасно осознает наши стремления к успеху, а также тяжелую работу, самоотдачу и высокие стандарты, необходимые для достижения.

    Он добавил лидерские качества к своим другим выдающимся способностям, и мы все с нетерпением ждем возможности увидеть его в футболке "Манчестер Юнайтед" в ближайшие годы», — приводит слова Мерто пресс-служба клуба.

  • Шоу продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
  • Читайте по теме

    • Шоу пополнил состав «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. За все время игрок провел 249 матчей в футболке «красных дьяволов», забил 4 гола и сделал 28 голевых передач.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Челси» с надеждами «Ливерпуля» на ЛЧ?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • СКА перезагрузит серию в Питере
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ювентус» и «Интер» сыграют вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры