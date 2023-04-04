ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Брендан РоджерсПочему «Лестер» уволил Роджерса. Конфликты с игроками, раскол среди фанатов и угроза вылета
  • 19:06
    • «Динамо» — «Акрон»: стартовые составы команд
  • 19:00
    • «Урал» переиграл «Спартак» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
    Все новости спорта

    Медведев высказался о продлении контракта с Караваевым

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал продление контракта с Вячеславом Караваевым.

    Вячеслав Караваев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вячеслав Караваев

    «В способностях у нас сомнений нет. Как это работает? Есть автоматическое продление, а бывает по желанию обеих сторон. Не сомневаюсь, что и условия Славой будут выполнены, и желание будет.

    Это общее правило — время и процент матчей в стартовом составе. Это абсолютно реальные показатели. Главное — чтобы не было травм.

    У нас есть стандартная схема — базовая зарплата плюс индивидуальные бонусы, привязанные к результатам. Понятная и простая система, которая работает. Считаем, что это хороший стимул для того, чтобы прогрессировать и добиваться результата», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

  • Караваев: Задача — играть и помогать выигрывать титулы вместе с «Зенитом»
  • Читайте по теме

    • Обновленное соглашение действует по схеме «3+1» и вступает в силу по завершении сезона-2022/2023.

    В текущем сезоне Караваев провел 16 матчей в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Покончит ли «Челси» с надеждами «Ливерпуля» на ЛЧ?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • СКА перезагрузит серию в Питере
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • «Ювентус» и «Интер» сыграют вничью?
  • «Ювентус» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.05
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры