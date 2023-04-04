Медведев высказался о продлении контракта с Караваевым

Генеральный директорпрокомментировал продление контракта с

«В способностях у нас сомнений нет. Как это работает? Есть автоматическое продление, а бывает по желанию обеих сторон. Не сомневаюсь, что и условия Славой будут выполнены, и желание будет.

Это общее правило — время и процент матчей в стартовом составе. Это абсолютно реальные показатели. Главное — чтобы не было травм.

У нас есть стандартная схема — базовая зарплата плюс индивидуальные бонусы, привязанные к результатам. Понятная и простая система, которая работает. Считаем, что это хороший стимул для того, чтобы прогрессировать и добиваться результата», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

Обновленное соглашение действует по схеме «3+1» и вступает в силу по завершении сезона-2022/2023.

В текущем сезоне Караваев провел 16 матчей в РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами.