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    Маттеус: У «Баварии» давно была договоренность с Тухелем

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    Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсманна с поста главного тренера «Баварии».

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    Вскоре после расставания с Нагельсманном «Бавария» объявила о назначении Томаса Тухеля.

    «Я знаю, что Оливер Кан (генеральный директор "Баварии" — прим.) лжет. Он просто хочет отвлечь внимание от проблем, поэтому нападает на меня. Я просто говорю то, что слышу, вижу и чувствую. Хронологическая последовательность, описанная Каном, не стыкуется.

    У "Баварии" давно была договоренность с Тухелем. Вот почему информация просочилась из Италии (речь о журналисте Фабрицио Романо — прим.).

    И если бы я не смог дозвониться до Нагельсманна по телефону во время его отпуска, я бы поехал к нему в Южный Тироль, чтобы поговорить с ним там. Я знаю многих людей в "Баварии", которых Оливер, возможно, не знает. И я знаю, как это было», — приводит слова Маттеуса T-Online.

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