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    Клопп: Нет никакой необходимости бояться отставки

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможной отставке из мерсисайдского клуба.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Нет никакой необходимости бояться отставки. Я здесь для того, чтобы приносить пользу. Я здесь не в качестве талисмана или чего-то еще, и не ради фресок на стенах дома. Я здесь для того, чтобы добиться результата, я знаю это на 100 процентов.

    Я также знаю, что я все еще здесь из-за того, что произошло за последние несколько лет — мне не нравится этот факт, и в значительной степени я должен полагаться на это. Правильно это или нет, мы узнаем это в будущем», — цитирует Клоппа Daily Mail.

    Напомним, 55-летний специалист возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года и его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка в 27 матчах.

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