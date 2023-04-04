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    Игнатьевым интересуются в Израиле

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    Израильский клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы проявляет неподдельный интерес к форварду «Локомотива» Ивану Игнатьеву, информирует «Спорт-Экспресс».

    Иван Игнатьев
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    Иван Игнатьев

    Накануне зимнего трансферного окна израильские СМИ упоминали об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву, однако на этот раз речь идет о начале конкретного формирования команды на сезон-2023/24.

    Ранее была информация, что «Локомотив» не планирует продлевать контракт с Игнатьевым. 24-летний форвард выступает за клуб с лета 2022 года. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца сезона.

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    • В текущем сезоне 24-летний Игнатьев провел за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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