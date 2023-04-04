Игнатьевым интересуются в Израиле

Израильский клубиз Беэр-Шевы проявляет неподдельный интерес к форварду, информирует «Спорт-Экспресс»

Накануне зимнего трансферного окна израильские СМИ упоминали об интересе «Хапоэля» к Игнатьеву, однако на этот раз речь идет о начале конкретного формирования команды на сезон-2023/24.

Ранее была информация, что «Локомотив» не планирует продлевать контракт с Игнатьевым. 24-летний форвард выступает за клуб с лета 2022 года. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до конца сезона.

В текущем сезоне 24-летний Игнатьев провел за «Локомотив» 21 матч во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.