Филимонов высказался об игре «Спартака» во второй части сезона

Бывший голкипероценил игру московской команды в весенней части сезона.

«Какое-то временное явление. Надеюсь, что временное, что что-то поменялось, какие-то недоработки. Пока результаты, игра не очень. Как это было до перерыва.

Абаскаль эмоциональный, как и все тренеры, которые сюда приезжали. В принципе, мне импонировало, как команда выглядела в первой части чемпионата. Приятно было смотреть на игру команды, как игроки взаимодействуют, понимают, чего хочет тренер от них. В этом плане позитивно было.

Сходство с командой Романцева? Нет, абсолютно. Даже сейчас смотрю матч и понимаю, что очень многие вещи у нас были бы сделаны по-другому. Игровые вещи, развитие атак, оборона. Мы бы делали по-другому. Здесь нет сходств и каких-то ассоциаций», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

После 21-го тура «Спартак» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.