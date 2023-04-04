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    Филимонов высказался об игре «Спартака» во второй части сезона

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    Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов оценил игру московской команды в весенней части сезона.

    Александр Филимонов
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    Александр Филимонов

    «Какое-то временное явление. Надеюсь, что временное, что что-то поменялось, какие-то недоработки. Пока результаты, игра не очень. Как это было до перерыва.

    Абаскаль эмоциональный, как и все тренеры, которые сюда приезжали. В принципе, мне импонировало, как команда выглядела в первой части чемпионата. Приятно было смотреть на игру команды, как игроки взаимодействуют, понимают, чего хочет тренер от них. В этом плане позитивно было.

    Сходство с командой Романцева? Нет, абсолютно. Даже сейчас смотрю матч и понимаю, что очень многие вещи у нас были бы сделаны по-другому. Игровые вещи, развитие атак, оборона. Мы бы делали по-другому. Здесь нет сходств и каких-то ассоциаций», — приводит слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

    После 21-го тура «Спартак» с 41 очком занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

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