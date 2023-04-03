В «Спартаке» высказались о вызове Абаскаля на КДК РФС

Глава пресс-службывысказался о вызове главного тренера красно-белыхв КДК РФС.

«Да, мы получили письмо от КДК. Готовы пояснить и коллегам и болельщикам: Гильермо Абаскаль в эмоциональной манере говорил о ситуации, которая сложилась на футбольном поле.

Во избежание неточного перевода он это сам несколько раз отдельно уточнил еще во время пресс-конференции. Из видео, которое размещено в открытых источниках, это также отчетливо ясно. Наш тренер уважительно относится к арбитрам и их работе и не имел намерений кого-либо задеть» — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

После матча специалист раскритиковал работу судей, заявив, что вратарь «Ахмата» тянул время с первой минуты игры.

«Спартак» после 21-го тура РПЛ располагается на третьем месте турнирной таблицы, набрав 41 очко. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на 10 очков.