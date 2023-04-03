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    Слуцкий: В составе «Локомотива» нет слабых мест

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    Известный тренер Леонид Слуцкий высказался об удачных матчах «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Команда стала стабильнее, нет слабых мест ни в стартовом составе, ни на скамейке запасных.

    Когда у тебя Антон Миранчук выходит со скамейки и не первым номером, это говорит о том, что она очень длинная, и даже когда вылетают два основных центральных защитника, это легко трансформируется и закрывается другими игроками. Это очень важный момент.

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    Все новички встроены, имею в виду не только Артема Дзюбу, но и Максима Глушенкова, Сергея Пиняева. Это тоже играет свою роль», — сказал Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

    «Локомотив» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура. .VrezNews1 /football/2023/04/03/alaev_dzyuba/

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