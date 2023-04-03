Слуцкий: Джикия — чемпион мира по затягиванию времени

Бывший главный тренер сборной Россиипрокомментировал жалобы наставникана затяжку времени игроками(0:0).

«Не стоит обращать серьезное внимание на слова тренеров после матчей. При всем уважении к Георгию Джикии считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли "Спартак" может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые.

Слова Абаскаля? Это обида, текущее бессилие, я могу это понять и принять по-человечески. Но у "Спартака" было достаточно игрового времени, чтобы реализовать свое преимущество», — заявил Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским».