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    Слуцкий: Джикия — чемпион мира по затягиванию времени

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    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал жалобы наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля на затяжку времени игроками «Ахмата» (0:0).

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Не стоит обращать серьезное внимание на слова тренеров после матчей. При всем уважении к Георгию Джикии считаю, что он чемпион мира по затягиванию времени и вряд ли "Спартак" может говорить, что другая команда тянет его больше. Мне кажется, Георгий тянет время больше, чем все команды РПЛ вместе взятые.

    Слова Абаскаля? Это обида, текущее бессилие, я могу это понять и принять по-человечески. Но у "Спартака" было достаточно игрового времени, чтобы реализовать свое преимущество», — заявил Слуцкий в эфире программы «На футболе с Денисом Казанским».

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