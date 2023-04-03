Петржела: Интриги в РПЛ уже давно нет

Бывший главный тренервысказался относительно борьбы за чемпионство в текущем сезоне российской Премьер-лиги.

«Интриги в РПЛ уже давно нет. Было очевидно, что "Зенит" станет чемпионом в очередной раз. Я слежу за их последними результатами.

Они вышли из кризиса? "Зенит" в нём и не был. Это была просто потеря мотивации на небольшое количество времени. "Ростов" и "Спартак" не смогут составить конкуренцию нынешнему "Зениту", — приводит слова Петржелы "Чемпионат".

Напомним, "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 51 очко после 21 матча.

9 апреля в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги команда Сергея Семака сыграет в гостях против московского "Локомотива".