ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий ЯшкинУничтожение «Локомотива», пустой камбэк «Авангарда», упорная битва в Питере
    Все новости спорта

    Непомнящий: Как это ни печально, но «Зенит» очень зависит от бразильцев

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит ЦСКА Спартак РПЛ Футбол России
    Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о проблемах в игре «Зенита» после зимнего перерыва.

    Валерий Непомнящий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Непомнящий

    «Есть объективные причины. "Зенит" сыгранная команда — при условии, что в ее составе, в обойме есть по меньшей мере пять бразильцев. А был такой момент, когда не менее двух [бразильцев] выпадали.

    Как это ни печально, но сегодняшний "Зенит" очень зависит от бразильцев. Те россияне, которые есть, — игроки высокого уровня, футболисты сборной, не вписываются в конструкцию "Зенита", если выпадает кто‑то легионеров. Нет того взаимопонимания. Это первая причина, по которой произошел спад.

    Второй момент — весной команды, которые стоят на вылет, часто вдруг оказываются серьезными соперниками для фаворитов. Плюс не очень качественные поля сейчас. Спад ведь не только у "Зенита" — очки теряют и "Спартак", и ЦСКА, например.

  • Джокер Сергеев. Замены Семака принесли «Зениту» победу над «Уралом»
  • Очередная победа «Зенита» на пути к чемпионству — в нашем обзоре прессы
  • 01/04/2023

    • Но команда Семака всё равно фаворит. Может быть, пару очков у них отыграют, а может, и наоборот — они еще на пару оторвутся. Но бесспорно — по качеству состава и футбола это очень добротная команда. Они своего не упустят», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Во втором матче в Казани «Авангард» выровняет ситуацию
  • «Ак Барс» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • Голевое шоу на «Гудисон Парк»?
  • «Эвертон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Покончит ли «Челси» с ЛЧ-надеждами «Ливерпуля»?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.17
  • Экспресс дня 3 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эвертон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ювентус — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Фрайбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Урал — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры