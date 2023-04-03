Непомнящий: Как это ни печально, но «Зенит» очень зависит от бразильцев

Известный тренерподелился мнением о проблемах в игрепосле зимнего перерыва.

«Есть объективные причины. "Зенит" сыгранная команда — при условии, что в ее составе, в обойме есть по меньшей мере пять бразильцев. А был такой момент, когда не менее двух [бразильцев] выпадали.

Как это ни печально, но сегодняшний "Зенит" очень зависит от бразильцев. Те россияне, которые есть, — игроки высокого уровня, футболисты сборной, не вписываются в конструкцию "Зенита", если выпадает кто‑то легионеров. Нет того взаимопонимания. Это первая причина, по которой произошел спад.

Второй момент — весной команды, которые стоят на вылет, часто вдруг оказываются серьезными соперниками для фаворитов. Плюс не очень качественные поля сейчас. Спад ведь не только у "Зенита" — очки теряют и "Спартак", и ЦСКА, например.

Но команда Семака всё равно фаворит. Может быть, пару очков у них отыграют, а может, и наоборот — они еще на пару оторвутся. Но бесспорно — по качеству состава и футбола это очень добротная команда. Они своего не упустят», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура.