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    Изидор не будет делать операцию на колено

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    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор избежал операции на колено. Об этом сообщает Чемпионат.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    «Французские врачи настаивали на операции, но в "Локомотиве" хотели избежать операционного вмешательства.

    Посоветовавшись ещё с одним французским врачом, клуб решил окончательно отказался от операции», — добавил источник Чемпионата.

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    • В нынешнем сезоне Изидор сыграл 17 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Напомним, что форвард мог перейти во французский «Лион», но не смог пройти медосмотр. Футболист получил травму в ноябре 2022 года.

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