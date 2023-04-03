Изидор не будет делать операцию на колено

Вильсон Изидор Фото: globallookpress.com
«Французские врачи настаивали на операции, но в "Локомотиве" хотели избежать операционного вмешательства.
Посоветовавшись ещё с одним французским врачом, клуб решил окончательно отказался от операции», — добавил источник Чемпионата.
В нынешнем сезоне Изидор сыграл 17 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи. Напомним, что форвард мог перейти во французский «Лион», но не смог пройти медосмотр. Футболист получил травму в ноябре 2022 года.