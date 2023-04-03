Гаджиев оценил игру «Краснодара» в нынешнем сезоне

Президент махачкалинскоговысказался об игрев нынешнем сезоне РПЛ.

«Как оценю "Краснодар" Ивича? В целом нормально. В каких-то матчах "быкам" не удавалось сохранять счёт, как с "Локомотивом", например, когда они вели 2:0, но в итоге уступили 2:3.

В той встрече это был фрагмент, который характеризует команду, неплохо играющую в футбол, но при этом, когда надо проявить характер и максимальные усилия, этого не получается сделать.

В "Краснодаре" всё меньше своих воспитанников? Подход зависит от того, в каком состоянии находятся игроки и каковы требования к ним.

Если требования снижаются, тогда ты говоришь, что будешь играть только своими воспитанниками. А когда требования повышаются и у тебя нет футболистов соответствующего уровня, тогда ты приглашаешь более квалифицированных игроков.

Всё решает результат. Понятно, что все бы хотели, чтобы играли свои ребята, и мне бы тоже хотелось, чтобы "быки" играли большинством своих воспитанников и у них получалось. И вообще чтобы российский футбол выходил на другой уровень. Но когда не получается, надо потерпеть.

Какие перспективы у "Краснодара" в этом сезоне, реально ли побороться за тройку? На таком коротком отрезке это очень сложно сделать. Девять игр для девяти очков — это мало. Надо, чтобы другие теряли очки, а "Краснодар" набирал», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 32 очками в активе.