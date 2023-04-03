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    «Челси» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция перенесенного матча 8-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем»

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    «Ливерпуль»
    Сегодня в 22:00 по московскому времени на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Ливерпуль» приедет в гости к «Челси». За ходом матча в рамках перенесенного 8-го тура приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    Лондонский клуб набрал 38 очков в 28-ми матчах и на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету «Челси» 10 побед, 8 ничьих и 10 поражений в текущем сезоне. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 29:30.

    2 апреля «Челси» попрощался с главным тренером команды Грэмом Поттером, проработавшим в команде около 7-ми месяцев. В последнем матче под руководством английского специалиста «аристократы» дома потерпели сухое поражение от «Астон Виллы» (0:2).

    Эта неудача стала для «Челси» уже третьей в 6-ти последних матчах. За этот период «аристократы» уступили «Саутгемптону» (0:1) и «Тоттенхэму» (0:2), обыграли «Лидс» (1:0) с «Лестером» (3:1) и поделили очки с «Эвертоном» (2:2).

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    «Ливерпуль»

    «Красные» по итогам 28-ми сыгранных матчей занимают 8-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. На счету «Ливерпуля» 42 очка: 12 побед, 6 ничьих и 9 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 48:33.

    В крайнем туре АПЛ «Ливерпуль» был разгромлен «Манчестер Сити» на выезде со счетом 1:4. Несмотря на то, что «мерсисайдцы» забили первыми, в дальнейшем атака «горожан» просто смяла оборону подопечных Юргена Клоппа, четырежды отправив мяч в ворота Алиссона.

    Это поражение стало для «Ливерпуля» вторым подряд в чемпионате. Перед паузой на матчи сборных «красные» на выезде не смогли справиться с одним из аутсайдеров сезона, проиграв с минимальным счетом «Борнмуту» (0:1).

    Личные встречи

    В первом круге на «Энфилде» команды не смогли распечатать ворота друг друга (0:0). Всего за 10 последних матчей на счету «Ливерпуля» 5 побед, «Челси» выиграл 2 встречи и еще 3-х случаях между командами была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.01.

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