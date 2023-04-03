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    «Барселона» отреагировала на обвинения со стороны президента Ла Лиги

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    «Барселона» на своем официального сайте сделала заявление относительно информации о фигурировании имени президента Ла Лиги Хавьера Тебаса в скандальном деле о подкупе судей и влиянии на результаты.

    Хавьер Тебас
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    Хавьер Тебас

    «Учитывая серьёзность информации, появившейся в понедельник в газете La Vanguardia, в которой президент Ла Лиги Хавьер Тебас, упоминается в качестве исполнителя в представлении ложных доказательств в прокуратуре с целью уличить наш клуб, "Барселона" хочет выразить свой глубокий гнев и возмущение.

    Клуб настоятельно требует, чтобы президент Ла Лиги публично объяснился. "Барселона" чувствует себя жертвой СМИ за факты, которых никогда не было: "Барса" никогда не покупала арбитров. В этой атаке участвует целый ряд СМИ и лиц, формирующих общественное мнение. Хавьер Тебас действует только в одном направлении: пытается осудить нас в глазах людей до того, как будут оценены факты.

    Мы никогда не могли представить, что он попытается уличить наш клуб с помощью ложных доказательств. Новость должна насторожить все клубы Ла Лиги.

    Только из-за этих фактов, а также из достоинства и уважения к президентству Ла Лиги, Хавьер Тебас должен уйти со своего поста. Однако, зная его одержимость преследованием "Барселоны", а также демонстрацию неприятия к нашему клубу, мы понимаем, что нынешний президент Ла Лиги будет упорствовать в своём желании продолжать вредить нашему клубу», — говорится в заявлении клуба.

    Ранее была информация, что Тебас направил в прокуратуру ложное доказательство по делу о выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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