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    Монца — Лацио: смотреть онлайн в прямом эфире

    02.04.2023 в 16:00 начнется матч в чемпионате Италии по футболу Монца — Лацио

    Футбол Серия A Монца Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Монца и Лацио начнут матч в 16:00 в чемпионате Италии по футболу, 02.04.2023.

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    Последний матч между собой: Лацио — Монца 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монца» — «Лацио». Коэффициент ставки — 2.10.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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