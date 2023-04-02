Горецка о Тухеле: Новый тренер хорошо подготовил нас к игре за короткое время

Полузащитниквысказался о смене главного тренера в немецком клубе. Ранее мюнхенцев возглавлял, а после увольнения специалиста главным тренером назначили

«Новый тренер очень хорошо подготовил нас к игре за такое короткое время. Но, я думаю, все знают, что Юлиан отдавал клубу всего себя с утра до ночи, и я считаю, что это совершенно нормально — сказать ему спасибо за его работу после его ухода», — приводит слова Горецки Sport.de.

В дебютном матче под руководством Тухеля «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:2, ведя по ходу встречи 4:0. Команда занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 55-ю очками в активе.