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    «Факел» — ЦСКА: стартовые составы команд

    «Факел» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура российской Премьер-лиги между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА.

    «Факел» — ЦСКА
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    «Факел» — ЦСКА

    «Факел»: Свинов, Черов, Калинин, Морозов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Рабей, Брахими, Марков, Аппаевю

    Запасные: Городовой, Смирнов, Брызгалов, Суслов, Мастерной, Магаль, Акбашев, Черняков, Мендель, Максимов, Ивахнов, Гонгадзе.

    ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Агапов, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

    Запасные: Тороп, Лукин, Щенников, Носков, Мухин, Кучаев, Арбузов, Ермаков, Карраскаль.

    Начало противостояния запланировано на 14:00 мск. Эксперты LiveSport сделали специальный прогноз на этот поединок.

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