начнут матч в 15:00 в очередном туре ФНЛ, 01.04.2023.

Последний матч между собой: Акрон — Родина 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Родина» — «Акрон». Коэффициент ставки — 4 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Акрон»).

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