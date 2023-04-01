начнут матч в 14:30 в чемпионате Англии по футболу, 01.04.2023.

Последний матч между собой: Манчестер Сити — Ливерпуль 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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