Клопп о поражении от «Ман Сити»: Честно говоря, это абсолютно неприемлемо

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал крупное поражение команды от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 29-го тура АПЛ.

«Первый тайм получился таким же, каким он был уже много раз на этом стадионе. "Сити" всегда лучше владеют мячом.

Мы забили прекрасный гол, имели еще один опасный момент, но пропустили. Не повезло, что мяч прошел сквозь ноги Энди Робертсона, и они добили его, но выход после перерыва и пропущенные два быстрых гола сломали все.

Честно говоря, это абсолютно неприемлемо. После этого "Сити" полностью начал контролировать ситуацию. Мы были открыты, а они могли делать все, что хотели. Они забили только один гол, и это хорошо. Спасибо им, все могло быть хуже, и это очень плохие новости для нас», — цитирует Клоппа BBC.