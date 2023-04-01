ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Меган РапиноНазло рекордам. Десять величайших футболисток всех времен
    Все новости спорта

    Азар — самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги. В топ-3 также два игрока «Барселоны»

    Футбол Реал Мадрид Барселона
    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар является самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    По информации L’Equipe, Азар зарабатывает 2,25 миллиона евро в месяц.

    Действующий контракт бельгийца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что «Мадрид» хочет избавиться от Азара, но игрок отказывается покидать команду до истечения срока соглашения. В этом сезоне Эден провел в чемпионате Испании три матча.

    В топ-3 по зарплатам также входят нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (2,17 млн евро) и Серджи Бускетс (1,91 млн евро).

  • «Реал» определился с главными трансферными целями
  • Читайте по теме

    • Напомним, ранее появилась информация, что серьезный интерес к Азару проявляет турецкий «Фенербахче».

    Самые высокооплачиваемые футболисты испанской Ла Лиги:

    1. Эден Азар («Реал») — 2,25 млн евро;

    2. Роберт Левандовский («Барселона») — 2,17 млн евро;

    3. Серджи Бускетс («Барселона») — 1,91 млн евро;

    4. Давид Алаба («Реал») — 1,88 млн евро;

    5-7. Винисиус Жуниор («Реал») — 1,67 млн евро;

    5-7. Жорди Альба («Барселона») — 1,67 млн евро;

    5-7. Ян Облак («Атлетико») — 1,67 млн евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» победную серию «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Динамо» дожмет южан
  • «Динамо» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Спартак» обыграет удобного соперника?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.91
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Франклин — Джошуа
  • Бокс
  • Завтра в 02:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Эльче — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры