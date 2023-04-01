Азар — самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги. В топ-3 также два игрока «Барселоны»

Полузащитник мадридского «Реала»является самым высокооплачиваемым игроком Ла Лиги.

По информации L’Equipe, Азар зарабатывает 2,25 миллиона евро в месяц.

Действующий контракт бельгийца с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ранее неоднократно сообщалось, что «Мадрид» хочет избавиться от Азара, но игрок отказывается покидать команду до истечения срока соглашения. В этом сезоне Эден провел в чемпионате Испании три матча.

В топ-3 по зарплатам также входят нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски (2,17 млн евро) и Серджи Бускетс (1,91 млн евро).

Напомним, ранее появилась информация, что серьезный интерес к Азару проявляет турецкий «Фенербахче».

Самые высокооплачиваемые футболисты испанской Ла Лиги:

1. Эден Азар («Реал») — 2,25 млн евро;

2. Роберт Левандовский («Барселона») — 2,17 млн евро;

3. Серджи Бускетс («Барселона») — 1,91 млн евро;

4. Давид Алаба («Реал») — 1,88 млн евро;

5-7. Винисиус Жуниор («Реал») — 1,67 млн евро;

5-7. Жорди Альба («Барселона») — 1,67 млн евро;

5-7. Ян Облак («Атлетико») — 1,67 млн евро.