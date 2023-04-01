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    Гвардиола о победе над «Ливерпулем»: Одно из лучших выступлений за последние семь лет

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о крупной победе над «Ливерпулем» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «С первой по 93-ю минуту мы играли идеально — несмотря на то, что пропустили гол, мы играли очень хорошо. Они [»Ливерпуль«] всегда опасны при переходе из обороны в атаку, но мы играли действительно хорошо. Одно из лучших выступлений за последние семь лет.

    Игроки знали, что мы неплохо играем. Уступая в один гол, мы продолжали это делать, немного поговорили в перерыве, и нам повезло забить второй гол. Но затем при счете 2:1 игра была стабильной», — цитирует Гвардиолу BBC.

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