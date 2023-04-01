Дзюба: Мне нужно было передать приветик «Пари НН», чтобы они начали разбираться в футболе

Нападающий московскогопрокомментировал поединок против(4:0).

«Не считал сколько наград лучшему игроку получил, спасибо Сенникову, в футболе разбирается. Но это командный вид спорта, без ребят никаких голов бы не было. Мы продолжаем серию, это самое главное.

Да, конечно, хотелось бы продолжать. Сегодня мне еще надо было Нижнему Новгороду привет передать, чтобы кое‑какие люди начали разбираться в футболе. Готовимся к "Зениту", нет непобедимых команд, будет очень интересный матч, тем более мы дома играем. Что за приветик? Здесь в руководстве очень много сомнений было, много некрасивых вещей сказали. На футбольном поле всё показали и доказали», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

«Локомотив» выиграл четыре матча подряд в РПЛ и располагается на 11-й строчке с 25 очками в таблице. «Нижний Новгород» проиграл четыре игры подряд и занимает 13-е место с 19 очками в активе.