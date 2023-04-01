начнут матч в 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге, 01.04.2023.

Последний матч между собой: Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Брентфорд». Коэффициент ставки — 4.20 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брентфорд»).

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