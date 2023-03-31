Пиняев — лучший игрок «Локомотива» в марте

Полузащитник «Локомотива»признан лучшим игроком месяца в клубе по версии болельщиков.

В марте Пиняев сыграл 4 поединка. Он забил свой дебютный гол за команду в матче с «Ахматом» (1:0).

За игрока проголосовали 867 человек (57,8%). Второе место занял нападающий Артем Дзюба — 363 голоса (24,2%). Третьим стал полузащитник Дмитрий Баринов — 113 голосов (7,5%).

«В остальных встречах Пиняев проявлял себя максимально ярко, демонстрируя умение контролировать мяч на высокой скорости и хороший дриблинг, а также часто и успешно отрабатывал в обороне», — отмечает официальный сайт «Локомотива».