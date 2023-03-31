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    Павлюченко: Если легионеров набирают «по объявлению», то зачем они нужны?

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    Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о большом количестве легионеров в российском футболе.

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    «Представляло ли проблему большое количество иностранных футболистов в российской команде? Когда приезжали топовые иностранцы хорошего качества, какими, например, в "Локомотиве" были Диарра, Буссуфа, в "Спартаке" — Моцарт, Веллитон, то с ними только в кайф, мне нравилось. А когда легионеров набирают "по объявлению", то зачем они нужны?

    Лично для меня присутствие иностранных футболистов в команде никогда не представляло проблему, общение было комфортным. Помню сезон-2003/2004, когда в "Спартак" ежедневно приезжали по три-четыре африканца, которые попасть по мячу не могли, — конечно, это немного раздражало», — приводит слова Павлюченко Rusfootball.

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