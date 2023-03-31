«Тоттенхэм» объявил об уходе Фабио Паратичи

больше не является спортивным директором

«На этой неделе Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о решении распространить санкции Итальянской федерации футбола (FIGC) в отношении Фабио Паратичи на весь мир.

Учитывая неожиданное решение ФИФА, санкции теперь могут иметь действие в нескольких юрисдикциях, хотя они по-прежнему связаны с апелляцией FIGC. Фабио договорился с клубом о том, что он немедленно отойдет от изменения обязанностей до завершения рассмотрения его апелляции», — написано в заявлении на официальном сайте клуба.

Паратичи работал в «Ювентусе» с 2010 по 2021 год. Летом 2021-го он занял должность спортивного директора «Тоттенхэма».