Малком об уровне РПЛ: С каждым годом побеждать все сложнее

Бразильский полузащитник «Зенита»не согласен с тем, что уровень российской Премьер-лиги с каждым годом только падает.

«Мне так не кажется. С каждым годом побеждать все сложнее. С самого первого сезона в "Зените" я на себе ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России.

Здесь все клубы борются за результат, не сдаются. Поверьте, нам очень непросто было завоевать все наши последние титулы.

На нас все настраиваются как на решающий матч. Кто-то действует больше от обороны, кто-то от защиты, но все хотят отобрать у нас очки», — сказал Малком в интервью «Российской газете».

Ранее Малком рассказал, в каком случае согласится играть за сборную России.