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    Малком об уровне РПЛ: С каждым годом побеждать все сложнее

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    Бразильский полузащитник «Зенита» Малком не согласен с тем, что уровень российской Премьер-лиги с каждым годом только падает.

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    «Мне так не кажется. С каждым годом побеждать все сложнее. С самого первого сезона в "Зените" я на себе ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России.

    Здесь все клубы борются за результат, не сдаются. Поверьте, нам очень непросто было завоевать все наши последние титулы.

    На нас все настраиваются как на решающий матч. Кто-то действует больше от обороны, кто-то от защиты, но все хотят отобрать у нас очки», — сказал Малком в интервью «Российской газете».

    Ранее Малком рассказал, в каком случае согласится играть за сборную России.

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