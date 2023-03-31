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    Газзаев призвал Карпина стабилизировать состав сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Известный тренер Валерий Газзаев раскритиковал игру сборной России после товарищеских матчей с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Крайне неудовлетворительно. Нет качества, очень большое количество футболистов проходит через национальную команду. Сегодня даже не могу назвать состав сборной, потому что идет большая миграция.

    Может быть, тренеры смотрят потенциальных кандидатов, но нет результата, нет качества игры, нет сыгранности. Отсюда и неудовлетворенность тренерского штаба, игроков.

    Мне кажется, пора стабилизировать состав. Ну как можно вызывать 6 вратарей? Это нонсенс. Нужна стабильность состава. Сейчас будет (если будет) азиатский турнир. Его надо выигрывать, для этого должны ехать лучшие. Пора наигрывать серьезную команду, а не просто просматривать футболистов.

    Не думаю, что это правильное решение — не вызывать игроков старше 30 лет.

    Не буду называть конкретных фамилий, но если игрок полезен и показывает хороший уровень, почему бы не вызвать его? Даже если ему 34–35 лет.

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    • Понятно, что и на перспективу надо работать. Особенно если есть такие таланты, как Пиняев или Захарян.

    Хотя Захарян по непонятным для меня причинам резко сбавил. Очень резко. Из такого перспективного футболиста превратился в рядового. Это надо изучать, думать — почему так. И в первую очередь ему самому», — сказал Газзаев в интервью «Матч ТВ».

    Напомним, ранее стало известно, что сборная России может провести товарищеский матч с Китаем.

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