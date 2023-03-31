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    Денисов: «Спартак» — самый великий клуб в России, на нас все настраиваются, как бык на красную мантию

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    Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о силе столичной команды, а также рассказал о соперничестве с питерским «Зенитом».

    Даниил Денисов
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    Даниил Денисов

    «За свою жизнь я много играл против "Зенита" по юношам, молодёжке и в основном составе. Питерцы идут на первом месте, у них несколько чемпионств подряд. Играя против такого соперника, всегда хочется его победить.

    На "Спартак" тоже всегда настраиваются — как бык на красную мантию. Все хотят победить "Спартак". Повторю слова своего тренера, который поставил меня на путь в футболе: исторически "Спартак" — самый великий клуб в России. Если мы посмотрим в прошлое, то увидим достаточно доказательств этого.

    Понятно, что хочется выигрывать! Мы постепенно движемся к этому. В этом сезоне мы три раза сыграли с питерцами три раза. У нас точно будет ещё одна встреча, и это отлично. Когда ты постоянно играешь с хорошим соперником, то прогрессируешь», — приводит слова Денисова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что Денисов является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником «Зенита».

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