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  • 19:16
    • Опубликовано расписание матчей 23-го тура РПЛ
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    Бывший агроном «Ростов Арены»: Карпин решил, что он великий

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    Уволенный агроном стадионов «Ростов Арена» и «Олимп‑2» Альберт Ченибалаян, занимавшийся газонами с начала 2000‑х годов, отреагировал на слова главного тренера дончан Валерия Карпина о качестве покрытия на домашней арене команды.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Обида на Карпина? У меня вообще ни на кого нет обид. Бог им всем судья. Это не обида, а обучение. Эта ситуация научила меня тому, что нужно говорить то, что ты хочешь — надо ставить свои конкретные условия, чтобы они выполнялись. Если нет, то надо всё бросать — пускай делают сами. Пускай Карпин поле делает.

    Вам говорят, что надо экономить на всём, вы не можете купить это, не можете купить то. Из этого складывается одно общее дело. Можно сказать: на тебе чёрно-белый карандаш — попробуй нарисовать цветную картинку. Можно нарисовать с полутонами, однако она всё равно чёрно-белая. Когда есть куча вариантов исполнения, то, безусловно, можно что-то подобрать.

    Агроном находится в очень сложной ситуации. Ему надо сделать картинку, плотность газона, корневую систему газона, надо сделать хотелки Карпина, губернатора и других. На это всё ещё влияют погода и деньги. А тебе говорят, что вот здесь поэкономим, там поэкономим. Потом получается так, что чего-то не сделалось — агроном крайний.

    Я понимаю, если бы я пришёл один день назад и не готовил поля по Ростовской области, не готовил поля к УЕФА, к разным мероприятиям. Но когда человек проиграл, обвинил тебя, решив, что он великий, а все остальные чмошники… Ну пускай ты будешь деловой. Все деловые. Время расставит всё на свои места.

    В этой всей ситуации обидно, когда в собравшемся коллективе единомышленников, который работает, как одно дыхание, появляются какие-то люди, начинающие всё ломать. Остальное неважно. Сегодня здесь работаем, завтра в другом месте. Всё нормально, обид никаких нет», — приводит слова Ченибалаяна «Чемпионат».

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