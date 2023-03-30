Форвард московского «Динамо»признался, что в команде подшучивали над, который мог перейти в

Захарян был близок к переходу в «Челси» летом 2022 года.

«Советовался ли Захарян со мной по поводу "Челси"? Не (смеется). К информации о Захе и "Челси", мы в команде относились с юмором.

Говорили ему: "Какой 'Челси'? Куда ты собрался? Тут сиди!".

На самом деле, верю, что все могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него еще есть все шансы заиграть там», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Напомним, в феврале Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».