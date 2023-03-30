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    Тюкавин: Говорили Захаряну: «Какой "Челси", куда ты собрался? Тут сиди!»

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    Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что в команде подшучивали над Арсеном Захаряном, который мог перейти в «Челси».

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    Захарян был близок к переходу в «Челси» летом 2022 года.

    «Советовался ли Захарян со мной по поводу "Челси"? Не (смеется). К информации о Захе и "Челси", мы в команде относились с юмором.

    Говорили ему: "Какой 'Челси'? Куда ты собрался? Тут сиди!".

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    • На самом деле, верю, что все могло получиться. Просто возник вопрос с оплатой трансфера, насколько понимаю. Но у него еще есть все шансы заиграть там», — приводит слова Тюкавина Sport24.

    Напомним, в феврале Захарян отказался от перехода в турецкий «Галатасарай».

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