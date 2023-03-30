Тюкавин: Карпин всегда находит место для юмора

Нападающий московского «Динамо»рассказал, как главный тренер сборной Россииобщается с командой.

«У него ко всем индивидуальный подход. Главный посыл — мы не должны ничего бояться. Есть у Валерия Георгиевича про это любимое выражение — цензурное, но не для прессы (смеется).

Плюс он всегда находит место для юмора. Даже вот сейчас, на последних сборах. После тура РПЛ мы собрались в Новогорске, Валерий Георгиевич приехал туда после игры "Ростова" с "Химками". Зашел в зал, где мы занимались: "Ну привет, футболистики". И еще пару междометий добавил», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Ранее Тюкавин заявил, что поддерживает переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

Напомним, на прошлой неделе национальная команда сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).