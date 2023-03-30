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    Тюкавин: Карпин всегда находит место для юмора

    Футбол Сборная России Футбол России Динамо
    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как главный тренер сборной России Валерий Карпин общается с командой.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «У него ко всем индивидуальный подход. Главный посыл — мы не должны ничего бояться. Есть у Валерия Георгиевича про это любимое выражение — цензурное, но не для прессы (смеется).

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    • Плюс он всегда находит место для юмора. Даже вот сейчас, на последних сборах. После тура РПЛ мы собрались в Новогорске, Валерий Георгиевич приехал туда после игры "Ростова" с "Химками". Зашел в зал, где мы занимались: "Ну привет, футболистики". И еще пару междометий добавил», — приводит слова Тюкавина Sport24.

    Ранее Тюкавин заявил, что поддерживает переход РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Напомним, на прошлой неделе национальная команда сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).

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