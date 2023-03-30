Слуцкий: Нагельсман — тренер нового формата, все аналитики умирают от этой фамилии

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о немецком специалисте

Напомним, недавно Нагельсман был уволен из «Баварии». Вместо него в мюнхенскую команду пришел Томас Тухель.

«Нагельсман — тренер нового формата, все аналитики умирают от этой фамилии, он для них икона. Никакой не Гвардиола, не Клопп, Анчелотти для них вообще трупешник ходячий, который тренировать не умеет. Тренер старой формации, выигрывает и выигрывает, столько лет работает. Футбол — не только цифры и методика. Если у тебя конфликт, не имеет значения, открытый или закрытый, с большой группой игроков, то никакой тренер отношений не выстроит.

У тебя здесь конфликт, там, здесь ты говоришь: Убираю тренера вратарей, мне всё равно, что скажет Нойер. Здесь обругаю в прессе, здесь — поеду кататься на лыжах, вы тренируйте.

Не помню, когда Тухель ругался с игроками, он ругался с руководством, вот маленький нюанс. Когда Тухель ругается с руководством, он отстаивает интересы игроков. Сколько я видел игроков, работавших с ним, у всех восторженные отзывы. Я видел игроков, работавших с Нагельсманом, никто не говорил, что мы пойдём умирать за этого тренера.

Тренеры нового поколения зациклены на формации, не видят человеческого фактора. Нагельсман дал свободу? А потом тут же их во всём обвинил», — подчеркнул Слуцкий в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».