Семак ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков «Зенита»

Главный тренервысказался о травмированных игроках своей командыперед матчем 21-го тура РПЛ с

«С Барриосом более, чем понятная ситуация: о его травме все знают, и срока, который прошёл, недостаточно для восстановления.

Он работает в индивидуальном режиме, и какое-то время на восстановление ему ещё понадобится, потому что травма достаточно серьёзная.

Насколько вероятно участие Ивана Сергеева в матче с "Уралом"? Посмотрим, насколько вероятно его появление, но он готовится. Эту неделю он тренировался вместе с командой, с ним проблем никаких нет, он уже в обойме игроков, которые смогут принять участие в матче.

Андрей Мостовой тоже готовится вместе с командой. Понятно, что и Ваня, и Андрей пропустили какое-то время, и нам нужно будет принять решение по поводу того, насколько они готовы сыграть в следующем матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, что 1 апреля в 21-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Уралом» в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе.