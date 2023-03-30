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    Семак ответил на вопрос о состоянии травмированных игроков «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травмированных игроках своей команды Вильмаре Барриосе, Иване Сергееве и Андрее Мостовом перед матчем 21-го тура РПЛ с «Уралом».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «С Барриосом более, чем понятная ситуация: о его травме все знают, и срока, который прошёл, недостаточно для восстановления.

    Он работает в индивидуальном режиме, и какое-то время на восстановление ему ещё понадобится, потому что травма достаточно серьёзная.

    Насколько вероятно участие Ивана Сергеева в матче с "Уралом"? Посмотрим, насколько вероятно его появление, но он готовится. Эту неделю он тренировался вместе с командой, с ним проблем никаких нет, он уже в обойме игроков, которые смогут принять участие в матче.

    Андрей Мостовой тоже готовится вместе с командой. Понятно, что и Ваня, и Андрей пропустили какое-то время, и нам нужно будет принять решение по поводу того, насколько они готовы сыграть в следующем матче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Напомним, что 1 апреля в 21-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Уралом» в Санкт-Петербурге. Команда Сергея Семака занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 48-ю очками в активе.

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