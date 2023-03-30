Малком: Семак для игроков «Зенита» — старший товарищ, отец

Полузащитник «Зенита»поделился мнением о главном тренере команды

«Могу назвать его лучшим тренером в России. В моей карьере было немало разных клубов, и Семак — один из самых топовых специалистов, с кем мне доводилось работать.

Он для нас не просто наставник, а зачастую как старший товарищ, отец. Семак сам раньше был футболистом, и потому он прекрасно знает, как проходят все процессы, как себя чувствую игроки, что им нужно.

Семак замечает любые изменения в нас и всегда находит нужные слова. Считаю, у него потрясающий штаб. Это те люди, без которых невозможно представить последние успехи "Зенита". Каждый из них отвечает за свой участок и очень хорош в этой профессии», — сказал Малком в интервью «Российской газете».