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    Малком: Семак для игроков «Зенита» — старший товарищ, отец

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    Полузащитник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о главном тренере команды Сергее Семаке.

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    «Могу назвать его лучшим тренером в России. В моей карьере было немало разных клубов, и Семак — один из самых топовых специалистов, с кем мне доводилось работать.

    Он для нас не просто наставник, а зачастую как старший товарищ, отец. Семак сам раньше был футболистом, и потому он прекрасно знает, как проходят все процессы, как себя чувствую игроки, что им нужно.

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    • Семак замечает любые изменения в нас и всегда находит нужные слова. Считаю, у него потрясающий штаб. Это те люди, без которых невозможно представить последние успехи "Зенита". Каждый из них отвечает за свой участок и очень хорош в этой профессии», — сказал Малком в интервью «Российской газете».

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