Кроос: В «Баварии» говорили, что поддержат Нагельсмана, а произошло обратное

Полузащитник, который ранее выступал за, прокомментировал увольнениес поста главного тренера немецкого клуба.

«То, что произошло, ненормально. Они говорили, что поддержат его, это будет долгосрочный проект, а произошло обратное.

Если это было решение, основанное на спортивных результатах, то хорошо, продолжайте, на мгновение вы заставите нас поверить, что причина в этом. То, как действует руководство "Баварии", нехорошо», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

Напомним, что Нагельсман был уволен из «Баварии» в марте 2023 года. Специалист возглавил команду перед началом прошедшего сезона.

«Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 52 очками в активе.