ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича
    Все новости спорта

    Кроос: В «Баварии» говорили, что поддержат Нагельсмана, а произошло обратное

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Полузащитник «Реала» Тони Кроос, который ранее выступал за «Баварию», прокомментировал увольнение Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера немецкого клуба.

    Тони Кроос и Юлиан Нагельсман
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тони Кроос и Юлиан Нагельсман

    «То, что произошло, ненормально. Они говорили, что поддержат его, это будет долгосрочный проект, а произошло обратное.

    Если это было решение, основанное на спортивных результатах, то хорошо, продолжайте, на мгновение вы заставите нас поверить, что причина в этом. То, как действует руководство "Баварии", нехорошо», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.

  • Стало известно, почему «Бавария» уволила Нагельсманна
  • Читайте по теме

    • Напомним, что Нагельсман был уволен из «Баварии» в марте 2023 года. Специалист возглавил команду перед началом прошедшего сезона.

    «Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 52 очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев устроит погром американцу?
  • Юбэнкс — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Хватит ли Хачанову двух сетов для победы над Серундоло?
  • Серундоло — Хачанов. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Рейнджерс» не потеряют очки в игре с «Баффало»
  • «Баффало» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Серундоло — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Баффало — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Денвер — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Милуоки — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры