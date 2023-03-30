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    Карпин готов вызывать Джикию в сборную России и после 30 лет

    Футбол Сборная России Футбол России Спартак
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу вызова капитана «Спартака» Георгия Джикии в национальную команду после 30 лет.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    29-летний Джикия пропустил из-за травмы недавние матчи с Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

    Карпин предположил, что осенью, когда Джикии исполнится 30 лет, он перестанет получать приглашения в сборную.

    «Может быть. Но давайте так: мы не знаем возможности Джикии? Он чего-то не знает, чего-то не умеет? В любой момент — если, конечно, Георгий в хорошем физическом состоянии — его можно пригласить в сборную.

    Если понадобится в какой-то момент, когда нас вернут, то приедет и сыграет без проблем. Ему не надо набираться опыта, адаптироваться — Джикия все знает и все умеет. Со всеми остальными такая же ситуация.

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    • Давайте представим, что возвратились в международный футбольный календарь в условном 2025 или 2026 году. Очевидно, что в сборную вызывались бы далеко не те фигуры, которые мы постоянно обсуждаем. И те же самые критики осуждали бы нас: почему в составе молодые и необстрелянные футболисты, хотя у команды как раз было время на смотрины и эксперименты», — сказал Карпин в интервью «Спорт-Экспрессу».

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