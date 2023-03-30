Карпин: В матче с Киргизией игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации

Главный тренер сборной Россиирассказал, с какими мыслями вышли игроки на товарищеский матч с

Сборная России выиграла у Киргизии (2:1) в рамках товарищеского матча в сентябре прошлого года.

«Я не знаю, почему вы все говорите про мотивацию. Ее отсутствие — это когда люди убирают ноги, не бегают и не борются, а также не выполняют установку. Но ошибки в передачах — это не про мотивацию.

Знаете, когда ее не было? В матче с Киргизией, когда победили 2:1. В тот день игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах они выходили на поле максимально заряженными. Но наличие мотивации — не гарантия качественной игры.

Или вы думаете, две ошибки Песьякова с Ираком случились из-за отсутствия желания? Полагаю, наоборот — вратарь сверхмотивированный. И слишком волновался — поэтому что-то не получалось. У человека первый полноценный матч за сборную. Но об этих вещах вообще никто не сказал!

Главная претензия — футболисты не хотят убиваться в товарняках? Поэтому и предлагаю перечислить, кто и в каком моменте не добежал и не боролся. Мы с вами говорим о технических ошибках — они случаются не из-за недонастроя. А из-за техники, исполнения, мастерства. Как угодно называйте.

Все боролись, все выкладывались, все отрабатывали — вот это мотивация. Которая не страхует от плохого футбола — любая мотивированная команда может сыграть плохо, потому что ей элементарно не хватает уровня.

Например, "Ростов" встречался с "Зенитом", и футболисты сверхмотивированы, но мы все равно уступили. Повторю: за исключением матча в Бишкеке, где оказал влияние конкретный фактор, у меня ни к одному человеку нет претензии по поводу настроя», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».