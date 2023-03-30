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    Быстров сравнил Пиняева с Аршавиным

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    Бывший футболист сборной России Владимир Быстров по итогам матча против Ирака (2:0) сравнил полузащитника Сергея Пиняева с экс-игроком национальной команды Андреем Аршавиным.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Пиняев больше напоминает Аршавина. Это же видно. Он тоже не боится брать игру на себя. Да, не все обводки проходили, но этого достаточно.

    Доводили мяч до него, и я начинал кайфовать от футбола! Сразу забывается первый тайм, нелепые ошибки Песьякова и Осипенко. Поэтому отдавайте ему мяч — вот ваша сильная сторона. А если справа так же будет действовать Зиньковский, то любой команде будет тяжело против вас», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

    18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

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