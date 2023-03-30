ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоОтбор Евро-2024. Дебют Тедеско, конфуз Испании и возвращение Ибрагимовича
    Все новости спорта

    FourFourTwo назвал Алабу лучшим центральным защитником

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити
    Авторитетный сайт FourFourTwo представил десять лучших центральных защитников.

    Давид Алаба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Давид Алаба

    Первое место в списке занимает игрок «Реала» Давид Алаба. На втором месте находится защитник «ПСЖ» Маркиньос, замыкает первую тройку Рубен Диаш из «Манчестер Сити».

    Топ-10 центральных защитников по версии FourFourTwo:
    • 1. Давид Алаба, «Реал».
    • 2. Маркиньос, «ПСЖ».
    • 3. Рубен Диаш, «Манчестер Сити».
    • 4. Антонио Рюдигер, «Реал».
    • 5. Ким Мин Чжэ, «Наполи».
    • 6. Вильям Салиба, «Арсенал».
    • 7. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
    • 8. Дайо Упамекано, «Бавария».
    • 9. Эдер Милитао, «Реал».
    • 10. Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм».
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чья беспроигрышная серия подойдет к концу?
  • «Марсель» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Бернли» продолжит свою беспроигрышную серию?
  • «Бернли» — «Сандерленд». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Беспроигрышная серия «Рейнджерс» затронет и матч с «Нью-Джерси»
  • «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.95
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бернли — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Дармштадт
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фортуна — Гамбург
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Питтсбург — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Банга — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры