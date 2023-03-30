FourFourTwo назвал Алабу лучшим центральным защитником

Давид Алаба Фото: globallookpress.com
Первое место в списке занимает игрок «Реала» Давид Алаба. На втором месте находится защитник «ПСЖ» Маркиньос, замыкает первую тройку Рубен Диаш из «Манчестер Сити».
Топ-10 центральных защитников по версии FourFourTwo:
- 1. Давид Алаба, «Реал».
- 2. Маркиньос, «ПСЖ».
- 3. Рубен Диаш, «Манчестер Сити».
- 4. Антонио Рюдигер, «Реал».
- 5. Ким Мин Чжэ, «Наполи».
- 6. Вильям Салиба, «Арсенал».
- 7. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
- 8. Дайо Упамекано, «Бавария».
- 9. Эдер Милитао, «Реал».
- 10. Кристиан Ромеро, «Тоттенхэм».