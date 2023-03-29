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    Венгер прокомментировал свое попадание в Зал славы АПЛ

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    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о своем попадании в Зал славы английской Премьер-лиги.

    Арсен Венгер
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    Арсен Венгер

    «Я всегда хотел, чтобы меня запомнили как человека, который любил "Арсенал", который уважал ценности клуба и оставил его в таком положении, когда он может расти и стать ещё больше.

    Разделить подобное достижение с сэром Алексом — большая честь для меня. Мы как два боксёра, которые бились как сумасшедшие и преодолели всю дистанцию вместе.

    Конечно, мы испытываем друг к другу огромное взаимное уважение, и это будет прекрасная возможность встретиться с ним, разделить бутылку хорошего вина и предаться воспоминаниям о наших старых битвах», — приводит слова Венгера BBC.

  • Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер были включены в Зал славы АПЛ
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    • Венгер возглавлял «Арсенал» 22 года. Специалист завоевал три чемпионских титула с «канонирами».

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